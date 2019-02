Salvio considera Jonas o melhor jogador do plantel do Benfica. Numa conversa em direto com os fãs, através da rede social Instagram, o extremo argentino, de 28 anos, apontou o camisola 10 como o elemento da equipa orientada por Bruno Lage que mais lhe enche as medidas: "O jogador do Benfica de que mais gosto? O Jonas! Para mim, é o melhor jogador do Benfica. A nível internacional prefiro o Messi, mas o meu ídolo era Riquelme."O camisola 18 dos encarnados, que vai inaugurar na próxima semana, em Lisboa, uma loja dedicada à venda de comandos de consola da marca que criou – TS Warrior Player –, aproveitou para desvendar alguns segredos do novo projeto, ao mesmo tempo que ia respondendo aos benfiquistas mais curiosos. Um adepto do clube da Luz perguntou-lhe mesmo pela possibilidade de a equipa voltar a conquistar o título esta temporada, depois de o ter perdido para o FC Porto em 2017/18, e El Toto foi taxativo: "Esperemos que sim, temos de estar no Marquês de Pombal. Quero o 37!"O encontro de quarta-feira diante do Sporting, no Estádio da Luz, marcou o regresso de Salvio à titularidade, depois de ter entrado em campo, em Alvalade, no encontro do campeonato, já em período de descontos. Antes, recorde-se, havia ficado no banco na receção ao Boavista, que terminou com uma goleada por 5-1."Uma vitória importante. Mais um passo, equipa", escreveu o internacional argentino nas redes sociais, motivando uma série de reações por parte dos benfiquistas, alguns dos quais o felicitaram mesmo pela jogada individual que deu início ao primeiro golo do jogo. De resto, o Instagram serviu para muitos dos jogadores do Benfica publicarem mensagens de agradecimento pelo apoio durante o dérbi. Mas houve, também, quem utilizasse algumas fotografias do jogo para... fazer humor.Enquanto Rafa publicou uma imagem de uma bola rematada por cima, escrevendo que esta tinha ido parar a outro planeta, Cervi revelou uma fotografia onde surge a saltar ao lado de um rival. "Estás ao nível do Bas Dost", escreveu Salvio num comentário.