Salvio deseja força ao Benfica antes da final da Taça

Atualmente no Boca Juniors, Salvio desejou "força para toda a equipa" do Benfica, antes do final da Taça de Portugal, com o FC Porto.





O extremo argentino, de 30 anos, partilhou no Instagram uma fotografia a beijar a segunda das duas Taças que conquistou de águia ao peito, em 2016/17. "Hoje é o dia do Benfica e que no final seja assim", esreveu Salvio, que nunca disfarçou a ligação sentimental ao clube que representou em oito épocas.