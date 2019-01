Salvio e a contestação dos adeptos: «Se queremos ganhar temos que estar todos juntos»

Após a derrotadiante do Portimonense, Salvio destacou o azar que a equipa teve (dois autogolos) e a entrada em falso como explicação para o desaire no Algarve. O argentino deixou ainda uma palavra aos adeptos que voltaram a mostrar o desagrado com a exibição."Acho que não entrámos muito bem no jogo, faltou um pouco de profundidade à equipa e tivemos azar com dois autogolos. Também não temos de olhar tanto para isso mas os pequenos erros que temos vindo a ter ao longo da época. Os adeptos querem ganhar como nós, mas se queremos ganhar temos de estar todos juntos. Peço desculpas a eles porque todos queremos a vitória mas temos de acreditar. Acredito muito nos meus companheiros e nesta equipa, e esperamos voltar já no próximo jogo às vitórias e grandes exibições que já fizemos", destacou o argentino.Salvio comentou ainda a: "Estou muito feliz de aqui estar, o que sempre quis. Espero continuar a somar títulos neste grande clube", concluiu.