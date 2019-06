Salvio e as negociações com o Boca Juniors: «Não sei como estão as coisas»

Eduardo Salvio regressou esta quinta-feira a Portugal depois de passar férias na Argentina. O extremo do Benfica, que tem acordo com o Boca Juniors, não quis alongar-se sobre a possível mudança para o país-natal."Não posso falar disso porque, na verdade, não sei como estão as coisas", referiu o jogador aos jornalistas, no Aeroporto Humberto Delgado.Perante a insistência dos jornalistas, Salvio concluiu desta forma: "Eu nunca… de mim nunca saiu nada, por isso não sei".O jogador vai assim começar a temporada no Seixal, tal como Record tinha adiantado . O Boca Juniors acertou tudo com o jogador e esperava ter Salvio já no próximo domingo, como de resto referiu o técnico Gustavo Alfaro: "Estive a falar com o Salvio ontem à tarde. Disse-lhe que viajávamos no domingo e que contava com ele".No entanto, ainda não houve conversas entre o Benfica e o argentino para a sua saída.