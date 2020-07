Salvio e Di María aplaudem regresso de Jorge Jesus ao Benfica

O Benfica anunciou a contratação de Jorge Jesus às 23 horas, e em menos de 20 minutos já eram mais de 20 mil as interações, só no Twitter, com a mensagem de boas-vindas: "Bem-vindo, JJ!", publicaram as águias. Quem não ficou indiferente ao anúncio foi também Eduardo Salvio. O internacional argentino agora no Boca Juniores partilhou 'emojis' de palmas ao regresso do técnico. Também Di María, Carrillo ou Javi García reagiram nas redes sociais com emojis.





A emoção foi tanta, que os adeptos do Benfica acorreram ao site oficial das águias em massa... deitando-o abaixo.