Salvio esperado em Buenos Aires no domingo

O técnico do Boca Juniors, Gustavo Alfaro, abordou esta quarta-feira, em conferência de imprensa, o ponto de situação da transferência de Salvio. "Está a viajar para Lisboa para resolver a situação contratual. Esperemos que fique tudo resolvido até à nossa viagem para os Estados Unidos", afirmou o treinador.





"Estive a falar com o Salvio ontem à tarde. Disse-lhe que viajávamos no domingo e que contava com ele", sublinhou Alfaro.No entanto, Acuña foi também tema de conversa, pelo interesse dos xeneizes no sportinguista. "O cenário de Acuña é semelhante ao de Meza. Os clubes pedem o valor da cláusula e é aí que a transferência se torna proibitiva", confirmou aos jornalistas.