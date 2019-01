Salvio: «Estou muito agradecido a Rui Vitória»

Eduardo Salvio abordou a mudança de treinador no Benfica, mostrando-se agradecido a Rui Vitória por tudo o que aprendeu com o técnico, mas frisando confiança total em Bruno Lage."São coisas que acontecem no futebol. Às vezes tem de sair o míster, outras vezes os jogadores, mas estou muito agradecido por todos os momentos vividos com o míster Rui Vitória. Ajudou-me a crescer muito como jogador e como pessoa. Agora há que seguir em frente, estamos com o míster Bruno Lage e é com ele que vamos tentar reverter esta situação", comentou em entrevista à BTV.O argentino recuou ainda mais no tempo até ao primeiro treinador que teve na Luz, Jorge Jesus: "Como pessoa, cresci. Hoje sou mais maduro. Quando cheguei não era pai, hoje tenho dois filhos; como jogador também cresci. Tive a oportunidade de ter grandes treinadores que me fizeram crescer como futebolista. Tenho de agradecer-lhes, porque hoje sou o jogador que sou por ter sido treinado por eles [Jorge Jesus e Rui Vitória]. Quero continuar a crescer, acrescentar experiência".