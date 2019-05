Salvio: «Estou onde sou feliz»

Salvio assumiu ter estado com um pé fora da Luz. Numa conversa com os fãs, que decorreu ontem nas redes sociais, o jogador argentino não especificou a altura ou o clube, mas não escondeu que o cenário, mais do que equacionado, esteve perto de ser uma realidade. Em 2013, recorde-se, uma lesão nos ligamentos impediu que fosse transferido para o Zenit. Apesar da transferência falhada, garantiu estar feliz na Luz. "Estive muito perto [de sair], mas estou onde quero estar...", garantiu o extremo, de 28 anos, um pouco mais evasivo sobre a possibilidade de acabar a carreira no Lanús, onde se formou: "Estou onde quero estar e no lugar onde estou feliz", limitou-se a dizer Eduardo Salvio aos fãs.

No Instagram, o internacional pela Argentina recordou a saída do At. Madrid para o Benfica, que diz ser um "grande" da Europa. "Na altura tinha dois [clubes] e escolhi o Benfica. Somos realmente uma família", pormenorizou Salvio, não escondendo que os problemas físicos foram um grande entrave: "Se a minha carreira teria sido mais fácil? Sim, podia. Mas sou uma pessoa forte por tudo o que passei", disse o jogador. O camisola 18 revelou ainda a forma de lidar com algumas críticas. "Tens de ser tu mesmo e fazer o que te faz feliz. As pessoas vão falar sempre, por isso, há que fazer o que realmente gostas."

Dia do ‘tetra’ foi o melhor pelas águias



Salvio não esconde que a carreira no Benfica é repleta de bons momentos. No entanto, o argentino elege um momento em especial. "15 de maio de 2017", referiu o extremo, sobre o dia em que o Benfica, então comandado por Rui Vitória, conseguiu chegar ao ‘tetra’. O internacional argentino diz que não pretende ficar por aqui e tem mais objetivos por cumprir. "Tenho muitos sonhos. Nunca se pode deixar de sonhar", disse o jogador, sem concretizar.



O extremo respondeu igualmente a perguntas mais pessoais e sublinhou estar a torcer para que Valentino, o filho mais velho, siga as suas pisadas. "Gostava muito, muito", reconheceu, explicando ainda que a escolha do número 18 da sua camisola está relacionada com o dia do nascimento do filho. "Faz anos dia 18 e gosto muito do numero também", assumiu.