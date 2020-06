Salvio exulta com derrota portista: «Não tenho culpa que o Pedro Gonçalves faça um golaço»

Eduardo Salvio está ao serviço do Boca Juniors mas não deixa de acompanhar o campeonato português. O antigo extremo do Benfica exultou esta quarta-feira com a vitória do Famalicão sobre o FC Porto (2-1) que deixou às águias a possibilidade de reocuparem a liderança da Liga NOS. 'Toto' respondeu a um seguidor que até o havia insultado.





Calma homem, nao tenho culpa nenhuma que o Pedro Gonçalves faca um golaço. https://t.co/jda0I9h4Mb — Eduardo Toto Salvio (@totosalvio8) June 3, 2020

"Calma homem, não tenho culpa nenhuma que o Pedro Gonçalves faça um golaço", vincou o internacional argentino através da conta pessoal de Twitter. Assim que soou o apito final, Salvio, um benfiquista assumido, vibrou na rede social escrevendo um "Yeeeeesssssss", que acompanhou com 'emojis' de uma águia e um coração.