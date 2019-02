Salvio é baixa confirmada para o encontro do Benfica com o Aves, marcado para esta segunda-feira. O extremo argentino, recorde-se, lesionou-se na partida frente ao Galatasaray, na última quinta-feira, sendo que Bruno Lage confirmou, em conferência de imprensa, a ausência no jogo da 22ª jornada da Liga.Salvio junta-se no boletim clínico, assim, a Ebuehi, Jardel, Conti e Fejsa, que também são ausências certas do encontro com o Aves.