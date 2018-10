Salvio: «Fazer 250 jogos pelo Benfica é um privilégio»

Na partida da Liga dos Campeões, frente ao Ajax, que o, Salvio fez o seu 250.º jogo pelos encarnados. Um momento que o jogador argentino não esquece, conforme contou ao site do clube."Fazer 250 jogos pelo Benfica é uma felicidade enorme, um privilégio. Não são todos que conseguem fazer 250 jogos por este clube. Todos sabemos a dimensão do Benfica, é um dos maiores da Europa", explicou o extremo.E prosseguiu: "Sobre o jogo, como todos sabem, tivemos as nossas oportunidades de fazer golo. Em geral, fizemos um jogo muito bom, competimos, estivemos à altura do que a partida pedia, mas no final a sorte não esteve do nosso lado e não conseguimos manter o empate, que era o desfecho que o jogo merecia. Estamos tranquilos porque sabemos que fizemos um grande trabalho. Temos de continuar com a cabeça erguida e olhar para o que vem a seguir. Não tivemos um bom resultado, mas sabemos que estamos a fazer bem as coisas para dar resposta já no próximo jogo."O extremo chegou à Luz em 2010/11, apontou 60 golos e conquistou 13 troféus com a camisola do Benfica. Mas, entre os 250 jogos que realizou, há três que não esquece: "Um foi o primeiro jogo em Alvalade contra o Sporting. Marquei um golo e o Nico [Gaitán] outro. Também recordo uma partida contra o FC Porto para a Taça de Portugal, no Estádio da Luz. Ganhámos 3-1. Marquei o primeiro golo e, na segunda parte, o André Gomes fez um golaço. Lembro-me bem desse clássico porque era contra o FC Porto e a dada altura ficámos em inferioridade numérica. Com espírito ganhador, ultrapassámos todas as adversidades que se nos apresentaram nessa partida. Por último, o jogo da Taça de Portugal que ganhámos ao V. Guimarães. Marquei um golo de cabeça e pudemos festejar muito. Foi um jogo bonito, de muita luta, com um ambiente espetacular. Fizemos uma grande época [2016/17]."Salvio ocupa o quinto lugar na lista dos jogadores estrangeiros com mais jogos pelo Benfica, liderada por Luisão, com 538. "Estou grato a toda a minha família que me acompanha a todo o momento, ao presidente, por me dar confiança desde o primeiro dia em que cheguei. Ele foi muito importante para eu voltar. Agradeço também aos dois corpos técnicos que tive no Benfica, que sempre me deram confiança, e aos adeptos, que me apoiam e me fazem sentir feliz desde o primeiro dia. Sem o carinho deles, em todo o lado, se calhar hoje não estaria aqui sentado. Graças a esse carinho, sou muito feliz aqui. Estou imensamente agradecido", finalizou.