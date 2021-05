Salvio: «Feliz por ver ganhar estes miúdos que vi crescer no Benfica»

Salvio seguiu atentamente a segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, entre Manchester City e Paris SG, e tal como todos os analistas ficou rendido à atuação de Rúben Dias. Depois da partida o argentino ex-Benfica partilhou uma foto do defesa com o prémio de melhor jogador em campo e, minutos depois, assumiu-se feliz por ver os "miúdos" que viu crescerem no Seixal a triunfar no palco mais importante do futebol europeu.





Feliz por ver ganar a estos chicos que los vi como crecían día a día en @SLBenfica. Hoy están en lo más alto @rubendias #Cancelo @BernardoCSilva @edersonmoraes93 — Eduardo Toto Salvio (@totosalvio8) May 4, 2021

"Feliz por ver ganhar estes miúdos, que vi como cresceram dia a dia no Benfica. Hoje estão no topo", escreveu o argentino, citando Ruben Dias , Cancelo, Bernardo Silva e Ederson, o quarteto que saiu do Seixal para brilhar nos finalistas da Liga dos Campeões.