Salvio: «Não há um dia em que o presidente não pergunte como está o meu pai»

Salvio relatou pela primeira vez o momento em que soube que o pai sofria de cancro. O jogador do Benfica tinha acabado de defrontar o Sporting na temporada passada e foi no balneário que recebeu a notícia, explicando agora que de imediato teve o apoio de Luís Filipe Vieira."Vou dizer uma coisa que ninguém sabe… Depois de ter acabado o jogo com o Sporting na época passada, cheguei ao balneário e soube da notícia de que o meu pai tinha cancro e isso ninguém sabe. O presidente soube disso no mesmo dia e deu-me apoio. Não há um dia que não me pergunte como é que ele está", explicou à BTV."Eu, com o presidente, tenho uma relação muito boa. Já são muitos anos, a relação foi crescendo. Esteve comigo nos bons e nos momentos menos bons. Quando estive lesionado, ligava-me, mandava-me mensagens e isso era muito importante para mim. Tinha o seu apoio. Perguntava-me como estava a correr a minha recuperação", disse ainda o argentino.