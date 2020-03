Salvio: «Pensei que me ia retirar no Benfica»

Agora ao serviço do Boca Juniors, Toto Salvio assumiu que não sabe bem onde irá terminar a sua carreira, até porque o seu plano inicial passava por fazê-lo no Benfica. A afirmação do ex-jogador das águias surgiu em conversa com a FOX Sports Argentina, isto quando foi questionado sobre a possibilidade de se retirar no emblema de Buenos Aires.





"Não sei. Para dizer a verdade pensei que me ia retirar no Benfica, mas a vida dá muitas voltas e vim para o Boca. Já tinha praticamente o meu futuro decidido, a minha vida toda organizada para ficar lá na Europa e agora estou aqui. Estou contente e feliz, mas não posso garantir que me vou retirar com a camisola do Boca. O que posso dizer é que estou feliz aqui, gostava de ficar muitos anos, mas no futebol aprendi que nunca temos a certeza que vais ficar num sítio para sempre", assumiu o extremo, de 29 anos.