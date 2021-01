Salvio quebra silêncio sobre rumores que o apontam ao Benfica

O Boca Juniors venceu este domingo a Copa Diego Maradona, ao derrotar o Banfield nos penáltis. Salvio foi um dos marcadores de serviço e, no final do encontro, abordou a sua situação no clube, numa altura em que o seu regresso ao Benfica é apontado na imprensa argentina.





"Por enquanto fico aqui porque estou onde quero estar. Não há nada concreto", afirmou sublinhando que a conquista do troféu foi quase uma 'vingança' pela semana difícil após a eliminação da Libertadores."Todos os jogos são diferentes. [Libertadores] Não correu como queríamos, como planeámos. Tínhamos de dar a volta a isto. Este clube exige o máximo todos os dias, sem tempo para lamúrias".