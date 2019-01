Salvio: «Temos tudo para dar a volta»

Salvio continua confiante na conquista do título, apesar da desvantagem pontual para o rival FC Porto."Conseguimos ser tetra passando por momentos muito complicados. Este ano também temos tudo para dar a volta à situação e ganhar o campeonato que é o que mais queremos desde o início", sublinhou o argentino, que fez questão de recordar que já passou por um momento idêntico de águia ao peito: "Podemo-nos recordar do ano do tricampeonato, em que estávamos com menos oito ou nove pontos. Era difícil, mas no fim é que se fazem as contas".Numa entrevista concedida à BTV, na qual abordou a renovação, Salvio reforçou que é na Luz que se sente em casa. "Estou muito feliz no Benfica. Já aqui estou há seis anos, sei tudo sobre o clube. Foi o clube que me deu tudo e está entre os maiores clubes do mundo", enalteceu.