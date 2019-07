Salvio: «Todos no Benfica sabem o que quero e já o transmiti»

Eduardo Salvio garantiu que está totalmente comprometido com o Benfica, revelando que já falou com Luís Filipe Vieira e Bruno Lage relativamente ao futuro."Estou focado aqui, a 100 por cento. Todos no Benfica sabem o que quero, já o transmiti ao presidente e ao míster. Estou focado aqui", disse o extremo, que hoje atuou como lateral-direito na derrota caseira ( 1-2 ) diante do Anderlecht, no jogo de apresentação aos sócios."Fizemos um bom jogo e acho que merecíamos um empate, mas nestes jogos o mais importante é prepararmo-nos bem, para quando começarem os jogos a sério", referiu sobre a partida.Quanto ao adeus de Jonas, Salvio deixou muito elogios ao Pistolas: "A equipa perde golo e um elemento muito importante dentro do balneário, para mim e para a equipa. É uma pessoa incrível, que nos fez crescer dentro e fora de campo."