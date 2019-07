Salvio vai ter de fazer novos exames médicos no Boca Juniors

Salvio já está na Argentina Salvio já está na Argentina

Eduardo Salvio vai realizar novos exames médicos antes de assinar pelo Boca Juniors. Esta quarta-feira, o extremo do Benfica fez a primeira bateria mas os médicos do clube argentino querem ficar com mais certezas relativamente ao estado físico do futebolista, nomeadamente ao joelho direito, tornozelo e ombro, locais afetados por lesões enquanto representou as águias. Ainda assim, segundoapurou, Salvio está em condições e o negócio não está em risco.Assim sendo, o internacional argentino será submetido a mais exames esta quinta-feira e logo depois assinará definitivamente o vínculo com os xeneizes.O Benfica, recorde-se, deverá encaixar cerca de 8 mihões de euros pelo extremo, de 29 anos.