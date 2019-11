Salvio vibra com vitória do Benfica e adeptos fazem pedido

Do lado de lá do oceano, a alinhar no Boca Juniors, Salvio continua a seguir a par e passo o que se passa com o Benfica. Este sábado, e após uma vitória suada dos encarnados frente ao Santa Clara por 2-1, o argentino comentou a publicação das águias nas redes sociais sobre o jogo.





Ver esta publicação no Instagram #CDSCSLB Uma publicação partilhada por Sport Lisboa e Benfica (@slbenfica) a 9 de Nov, 2019 às 12:38 PST

"Vamos Benfica", escreveu Salvio. A resposta do extremo foi prontamente comentada por muitos adeptos das águias que pediram o regresso do jogador. "Volta Salvio", "faz tanta falta ao Benfica e ao nosso Cervi!" ou "fazia melhor figura que mais de metade" foram alguns dos vários comentários.