Salvio voltou ao balneário do Benfica

Salvio regressou ontem ao Estádio da Luz, apoiando a sua antiga equipa, o Benfica.





Depois de anteontem ter participado num jantar com os ex-companheiros e respetivas famílias, o extremo do Boca Juniors esteve no camarote destinado aos jogadores encarnados a ver o encontro e, no final, deslocou-se ao balneário para festejar com os ex-colegas a vitória.