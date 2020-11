Samaris: «A malta que não tem tido tantos minutos deu tudo»

Andreas Samaris marcou o único golo do Benfica em Paredes (0-1), que valeu a passagem à 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. À TVI24, o médio grego disse que as águias deviam ter marcado mais e que não o fizeram por "falta de eficácia". Salientando os jogadores encarnados com menos minutos que hoje "deram tudo", Samaris elogiou a "organização" do adversário que milita no Campeonato de Portugal.





"Foi um jogo dividido. Na primeira parte criámos mais oportunidades do que na segunda, podíamos e devíamos ter feito mais golos, mas sabemos que a Taça de Portugal é uma competição complicada, apanhamos sempre equipas muito motivadas por estarem a jogar contra o Benfica e temos sempre de mostrar que somos o Benfica. Na minha opinião devíamos ter marcado mais golos."



Diferenças entre as equipas

"Eu penso que o problema foi mais a nossa falta de eficácia do que a diferença entre as duas equipas. A verdade é que a malta que não tem tantos minutos esta época, jogou hoje e esteve motivada, deu tudo, mas apanhámos também uma equipa bem organizada. Não quer dizer que por estar na terceira divisão que as equipas não são bem organizadas. Foi mais a nossa falta de eficácia do que a diferença de qualidade entre as duas equipas."

Este jogo pode ter implicações no campeonato?



"São dois títulos diferentes, mas os jogos são jogos e o que pode trazer é mais minutos. Há jogadores que não costumam jogar tanto no campeonato, mas todos sabemos que todos são importantes e que pode surgir uma oportunidade ou outra nas outras competições."