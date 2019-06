Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Samaris: «Atmosfera ficou diferente com Bruno Lage» O médio grego, que acaba de fazer 30 anos, recebeu Record em Atenas para a mais longa entrevista que alguma vez concedeu. Falou do passado, dos momentos bons e maus, e do futuro, que vê no Benfica e no nosso país. Tudo em bom português, claro





• Foto: Vasilis Tsigas