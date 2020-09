Samaris de fora por lesão

Jorge Jesus conta com três indisponíveis, um deles de volta ao boletim clínico: Andreas Samaris. O internacional grego havia sido dado como apto para o particular diante dos franceses do Rennes, a 5 de outubro, jogando os últimos sete minutos do encontro na Luz. O médio, de 31 anos, debate-se com o mesmo problema que já o havia deixado fora das opções das águias nos primeiros treinos da época, ou seja, uma tendinopatia do tendão de Aquiles, à direita.

Além do grego, o Benfica não pode contar com Jardel, a recuperar de uma entorse no joelho esquerdo. Qualquer dos jogadores, tal como Svilar, que testou positivo à Covid-19, não é opção para os dois primeiros jogos oficiais. Depois de deixar Salónica, o grupo de Jesus viaja diretamente para o Porto para defrontar o Famalicão, sexta-feira.