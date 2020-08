Samaris é baixa para a final da Taça de Portugal

Andreas Samaris vai falhar o Benfica-FC Porto deste sábado (20h45), para a final da Taça de Portugal, devido a lesão. O médio grego está a contas com uma tendinopatia do Aquiles direito e é baixa para amanhã, juntamente com Grimaldo.





Refira-se que os encarnados não vão divulgar os convocados para esta partida. Para Coimbra seguiram todos os 27 jogadores que foram chamados para o mini-estágio que antecede a final, sabendo-se agora que desse lote Samaris é já uma carta fora do baralho.Guarda-redes: Mile Svilar, Ivan Zlobin e VlachodimosDefesas: Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, André Almeida, Ferro, João Ferreira, Nuno Tavares e Tomás TavaresMédios: Gabriel, David Tavares, Julian Weigl, Samaris, Florentino, Zivkovic, Cervi, Pizzi, Taarabt e ChiquinhoAvançados: Rafa, Gonçalo Ramos, Seferovic, Dyego Sousa, Jota e Vinícius