Samaris e Carlinhos pegados

Samaris e Carlinhos pegaram-se ao minuto 32, depois de o grego ter perdido um lance para o jogador sadino. O número 22 das águias parece não ter gostado e encostou o peito às costas do adversário, enquanto a bola saía pela linha lateral. O brasileiro reagiu de pronto perante a atitude do adversário, de forma mais intempestiva, e tentou libertar-se do encosto.

Tal acabou por gerar alguma confusão no meio-campo benfiquista, com vários jogadores a tentarem apaziguar as coisas, sendo que Pizzi não apresentou a mesma calma e deu um chega para lá em Carlinhos. O árbitro, João Pinheiro, pediu calma aos jogadores de ambas as equipas e decidiu não admoestar ninguém, tendo mandado prosseguir o encontro.

De qualquer forma, nas bancadas, o empurrão do transmontano a Carlinhos parece não ter agradado aos adeptos da equipa da casa. É que nos minutos seguintes, sempre que Pizzi tocava na bola, os adeptos setubalenses passaram a assobiar o jogador benfiquista. Os apupos subiram de tom nos penáltis.