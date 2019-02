Samaris e Galo 'picados'

Diego Galo irritou-se com Samaris, ambos trocaram palavras de forma bastante agressiva e acabaram por ver cartão amarelo. Após a marcação de um canto, Mama Baldé ficou estendido no chão. No período em que este era assistido, o central da equipa da casa correu de forma desenfreada do seu meio-campo para junto da área benfiquista para trocar argumentos com Samaris. O grego não se ficou e, após troca de palavras, o árbitro teve de intervir.Já após o segundo golo do Benfica, assistiu-se a uma troca de galhardetes entre Braga e João Félix. O jovem recuperou rapidamente a bola, após o reatar do jogo, e o médio avense teve uma entrada dura sobre Félix, que protestou a atitude do adversário.