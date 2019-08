Samaris ficou com pulso ligado

Perto do final da primeira parte, Samaris caiu no relvado após um choque involuntário com Zé Luís e teve mesmo de sair de campo para ser ligado no pulso esquerdo. O jogador grego ficou imediatamente no chão, mas só foi assistido após alguns momentos, quando Jorge Sousa interrompeu o jogo. O médio voltou pouco depois sem limitações físicas aparentes, mas saiu aos 45’.