Samaris, Florentino e Chiquinho: trio de peso fora das opções

Com o plantel todo disponível, Bruno Lage teve a vida complicada para escolher os 18 jogadores para a receção ao Tondela, mas entre os que ficaram de fora, há três que saltam à vista: Florentino, que começou a época como titular no meio-campo, e Samaris e Chiquinho, jogadores que tinham sido titulares na deslocação do Benfica ao terreno do V. Setúbal, a última partida antes da paragem das competições, devido à pandemia do coronavírus.

Relativamente a esse mesmo último encontro, além deste trio, quem também deixou de integrar a ficha de jogo das águias foi o lateral Nuno Tavares.