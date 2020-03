Samaris incrédulo: «Não é um empate, é uma derrota. Tínhamos 7 pontos de avanço...»

Andreas Samaris estava incrédulo com o empate caseiro (1-1) do Benfica diante do Moreirense. À BTV, o médio grego lembrou a forma como os encarnados desperdiçaram 7 pontos de avanço para o FC Porto, que agora é o líder isolado.





"Não é um empate, é uma derrota. Tínhamos que ganhar os jogos todos. Dependíamos só de nós. Não sei o resultado do outro jogo, mas também não me interessa. O mais importante é o Benfica ganhar e infelizmente isso hoje não aconteceu. Acho que o maior culpado somos nós. Não quero tirar mérito ao Moreirense, mas acho que podíamos ter marcado mais golos e não conseguimos. Não sei se o empate nos tira o 1º lugar...", começou por dizer."Onde está a solução? Está no Seixal, nos jogadores e na equipa técnica. Temos de dar a volta a isto. Estávamos com sete pontos de avanço, dependíamos só de nós, uma vantagem que desperdiçamos por demérito nosso. Agora é ganhar os jogos todos, mas não dependemos só de nós", finalizou Samaris.