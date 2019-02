Samaris pode ser opção na Liga Europa

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

Andreas Samaris será opção para Bruno Lage já nos 16 avos-de-final da Liga Europa, frente ao Galatasaray.sabe que o médio grego, de 29 anos, vai ser inscrito pelos encarnados na UEFA, depois de ter falhado a participação na Liga dos Campeões por não entrar nas contas da equipa técnica de Rui Vitória.Desde que Bruno Lage assumiu o comando, no início de janeiro, o internacional helénico voltou a integrar as opções com maior regularidade, aproveitando agora a lesão de Ljubomir Fejsa para se instalar no onze. De resto, a mudança de estatuto na equipa acabou mesmo por levar à saída de Alfa Semedo para o Espanyol.Samaris termina contrato com o Benfica no próximo mês de junho. Chegou à Luz em 2014, proveniente do Olympiacos, a troco de 10 milhões de euros.