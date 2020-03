Samaris: «Por todos nós fiquem em casa»

Andreas Samaris juntou-se aos apelos de outros futebolistas e também de colegas de equipa no Benfica. O médio grego usou as redes sociais para alertas as pessoas para a melhor coisa a fazer, agora que Portugal está em estado de emergência.





Vamos vencer juntos pic.twitter.com/p2fjLtVuYh — Andreas Samaris (@asamaris22) March 19, 2020



"Por todos nós fiquem em casa. Fiquem em segurança", escreveu o futebolista, de 30 anos.