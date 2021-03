Samaris promete "ser mais um" a apoiar do lado de fora: «Sei que vou voltar melhor do que nunca»

Andreas Samaris foi operado com êxito esta sexta-feira e prometeu ser mais um a apoiar a equipa do Benfica fora das quatro linhas até voltar a pisar os relvados.





"Queridos benfiquistas, gostava de vos dar uma explicação em relação à minha lesão. Vou parar até ao final da época fruto de uma lesão que tem de ser tratada. É apenas um momento menos bom que faz parte da carreira de um jogador. Mas com a nossa equipa, com os meus colegas e vocês, adeptos incansáveis ao meu lado, vou superar isto! Sei que vou voltar melhor do que nunca. Durante os próximos meses, fora do campo, serei sempre mais um. Fiel a lutar e a honrar o nosso manto sagrado. Vamos apoiar, todos juntos, este clube de que tanto gostamos. Os momentos maus acontecem aos melhores mas a união faz a força! Como adeptos que somos e como vencedores que nunca deixaremos de ser. Força Benfica!", reiterou num vídeo partilhado nas redes sociais.Recorde-se que o internacional grego foi intervencionado, em Madrid, a uma tendinopatia cálcica insercional do Aquiles direito que o apoquentava. Por isso, o último jogo do médio, de 31 anos, já foi diante do Estrela, para a Taça de Portugal a 12 de janeiro.Esta temporada, Samaris soma nove presenças oficiais e um golo.