Samaris saiu queixoso da partida com o Marítimo

Quatro jogos depois, Samaris voltou a ser titular do Benfica, mas acabou por ser substituído no decorrer da segunda parte, devido a lesão. O grego saiu a coxear, queixando-se do pé direito e fez gelo assim que se sentou no banco de suplentes. Como é norma nestes casos, o jogador vai ser reavaliado pelo departamento médico dos encarnados no regresso ao trabalho. De resto, Samaris não escondeu o seu inconformismo no final da partida com o desfecho. No boletim clínico, recorde-se, constam ainda os nomes de Grimaldo (não joga mais até final da época) e Taarabt, baixa nesta jornada.