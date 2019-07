Samaris: «Se o meu exemplo serve para algo é para os miúdos verem que é preciso paciência»

Andreas Samaris lembrou aquilo que lhe aconteceu no Benfica na temporada passada para dar um conselho aos jogadores mais jovens do Benfica. "Se o meu exemplo serve para alguma coisa é para os miudos verem que é preciso paciência. Com 29 anos, nunca perdi o meu foco. O importante é o Benfica ganhar. Os jogadores entram e saem, podem ficar seis meses ou seis anos. Está aqui, é jogador do Benfica", disse aos jornalistas, durante o estágio dos encarnados nos Estados Unidos.O médio grego passou uma parte da temporada sem ser opção, mas acabou por conquistar o lugar na segunda metade da época e acabou mesmo por renovar o contrato que durava até junho deste ano. Sobre esse tema, o médio realçou que não tem o lugar garantido apenas por ter prolongado o vínculo. "A renovação nao tem nada a ver com a titularidade ou ficar no banco. Tem a ver com coisas que a direção viu em mim e gostou. cada jogador luta pela titularidade em campo", assegurou.Samaris referiu ainda outro aspeto que pretende transmitir aos mais novos "O mais importante é passar a mentalidade de ganhar e de querer conquistar títulos. Cada um tem a sua história e pode contar aos miúdos", salientou.De resto, o jogador vê a concorrência que tem no meio-campo como um fator positivo. "A nossa equipa tem bons jogadores. Em todas as posições, temos soluções de luxo. A qualidade é enorme", referiu. "Em todos os treinos, tens de mostrar que tens lugar no Benfica e que queres jogar no Benfica", completou.O camisola 22 traçou ainda uma avaliação do trabalho da equipa neste momento. "A grande percentagem do que queríamos fazer está em campo mas ainda ha coisas para trabalhar e vamos continuar a trabalhar", declarou. Conquistar a International Champions Cup, que pode acontecer em caso de vitória frente ao Milan , é um objetivo, mas há fatores mais preponderantes nesta altura para o médio. "Em cada jogo o objetivo é a vitória, mas na pré-época ha coisas mais importantes, que sao os nossos princípios de jogo, que nos vao ajudar a cumprir os objetivos em maio", argumentou.Noutro âmbito, o médio mostrou-se encantado com o apoio que o Benfica tem recebido nos Estados Unidos e deixou uma promessa. "Dá-nos vida. Todos os jogadores do Benfica gostam de ver os adeptos no estrangeiro. Isso faz-nos felizes. Podemos garantir que vamos dar mais do que 100% para atingirmos os nosso objetivos", finalizou.