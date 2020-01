Samu: «Obrigado ao Benfica pela oportunidade»

Samuel Pedro, conhecido como Samu no mundo do futebol, foi oficializado na segunda-feira como reforço do Benfica e hoje despediu-se do Boavista, agradecendo ainda às águias.





"Vim agradecer, publicamente, ao clube que me acolheu neste ano e meio, que me fez crescer enquanto atleta e pessoa e me proporcionou grandes momentos dentro e fora de campo. Obrigado Boavista por tudo o que fez por mim e a toda a gente que sempre me apoiou! Ao Benfica, obrigado pela oportunidade e estou muito feliz por fazer parte desta grande instituição", reiterou o extremo em declarações produzidas numa mensagem publicada através da conta pessoal de Instagram.