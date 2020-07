Sandro Lima: «Tenho a certeza que Vinícius irá chegar mais longe»

Carlos Vinícius é atualmente o melhor marcador do campeonato português, com 17 golos apontados em 2019/20. Por isso, o também avançado brasileiro, Sandro Lima, deixou elogios ao jogador do Benfica.





"Carlos Vinícius é um excelente jogador, tem muita qualidade. Jogar contra ele requer muita atenção porque é um jogador perigoso na área. Tenho certeza que irá chegar mais longe", vincou em declarações à FOX Sports Brasil.