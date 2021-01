Santa Clara-Benfica: as previsões da meteorologia para segunda-feira

Depois do adiamento da partida deste domingo entre Santa Clara e Benfica, devido às condições adversas em Ponta Delgada, a questão que se impõe é se na segunda-feira, a data para a qual o jogo foi movido, a meteorologia dará uma 'ajuda' e permitirá que a partida se realize como se espera.





Olhando às previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), à hora agendada para o encontro (17 horas) está prevista "chuva fraca ou chuvisco", isto numa altura na qual a temperatura rondará os 15º C, com um vento de Este de 38 km/h.O grande problema poderão ser as horas prévias, já que a previsão é que até à hora do jogo chova de forma intensa em Ponta Delgada. Os períodos de chuva mais forte serão entre a meia noite e o meio dia, para depois abrandar ligeiramente até à hora da partida.