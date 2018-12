Santa Clara quer um milhão de euros por Fábio Cardoso

A SAD do Santa Clara avaliou em um milhão de euros os 50 por cento do passe que detém de Fábio Cardoso, apurou o nosso jornal junto de fonte do emblema açoriano. A outra fatia pertence precisamente ao Benfica.Ainda de acordo com a mesma fonte, o Santa Clara está renitente em perder o defesa-central no mercado de inverno, tentando que, a haver negócio, a saída se concretize apenas no final da época.Tendo transferido Fernando Andrade para o FC Porto, a ideia passa por segurar outros elementos-chave da equipa que ocupa o oitavo lugar do campeonato português. Cardoso é um desses casos.