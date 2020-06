Santiago Arias volta ao radar do Benfica

Santiago Arias, lateral-direito do At. Madrid, de 28 anos, voltou ontem a ser colocado no radar do Benfica. Segundo a revista ‘Don Balón’, os colchoneros querem retocar o plantel e não há espaço para o colombiano, que está no mercado por 12 M€. O Marselha estará na frente da corrida, mas águias e Galatasaray também seguem o jogador.