Santos confirma propostas e decide transferência de Lucas Veríssimo na terça-feira

O Santos assumiu esta sexta-feira que tem duas propostas por Lucas Veríssimo, jogador que está a caminho do Benfica para reforçar as águias já no mercado de janeiro. O clube santista garantiu, tal como Record anunciou, que o negócio terá de ser validado pelo Conselho Fiscal do clube que tem reunião agendada para dia 22 deste mês. Na terça-feira, o Conselho Deliberativo irá analisar a proposta das águias pelo defesa-central.





"O presidente [Orlando Rollo] deixa claro que existem duas propostas pelo jogador, sendo uma da Arábia e outra de Portugal, ambas analisadas e aprovadas pelo Comité de Gestão e encaminhadas para o Conselho Fiscal. E as propostas serão analisadas na reunião do Conselho Deliberativo, no dia 17 de novembro, como exige o Estatuto do Santos respeitado pelo atual Comité de Gestão", pode ler-se no comunicado publicado no site do Peixe.Recorde-se que, além dos encarnados, também o Al-Nassr, formação saudita orientada pelo técnico Rui Vitória, mostrou vontade em contratar o defesa brasileiro.