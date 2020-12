Santos nega oferta da Roma por Lucas Veríssimo

O Santos desmente ter sido contactado pela Roma sobre Lucas Veríssimo, central que está a ser negociado pelo Benfica. Na corrida ao futebolista, convocado para a partida de hoje à noite, com o Grémio, está o Al Nassr, de Rui Vitória.





"Não recebemos qualquer oferta da Roma, nem fomos contactados pelo clube italiano", assegurou, a, fonte do Santos. Isto depois de a imprensa brasileira ter dado conta de uma sondagem da Roma junto do Peixe, adiantando que a formação de Paulo Fonseca estaria disposta a desembolsar 6 milhões de euros.O Benfica, recorde-se, confirmou hoje que não alterou as condições da segunda oferta apresentada pelo Benfica. A SAD liderada por Luís Filipe Vieira, está disposta a pagar no imediato 1,5 milhões de euros e os restantes 5 milhões em cinco parcerlas.