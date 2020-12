Santos tem novo presidente e o anterior líder deixou garantia sobre Lucas Veríssimo

Lucas Veríssimo não será alvo de qualquer ação disciplinar por parte do Santos, depois de se ter recusado a treinar na preparação do jogo com o Grémio, da Taça Libertadores. O central acabou por ir a jogo e o (ainda) presidente em gestão, Orlando Rollo, afasta castigos para o jogador.





"Não é uma questão de indisciplina, mas sim de cunho psicológico. O atleta não tem cabeça para jogar. Ele quer fazer a sua carreira na Europa e estamos a trabalhar com ele na base do diálogo. Não vamos resolver isto com multas", atirou o responsável, que por sinal integra a lista do novo presidente do Peixe: Andrés Rueda, eleito este sábado com 48,4 % dos votos, no sufrágio mais concorrido da história do clube de São Paulo.Um ato eleitoral ao qual o Benfica esteve certamente atento. Afinal, a estratégia dos encarnados passará por tentar chegar a acordo com o novo responsável máximo do Peixe, depois de o Conselho Fiscal ter (por duas vezes) dado parecer desfavorável à negociação com as águias.