Santos volta à carga para garantir Jonas

Alexandre Pato era a primeira opção, mas problemas na hora de garantir a rescisão do contrato com o Tianjin Quanjian levaram o Santos a voltar-se para um plano B: o benfiquista Jonas. A informação é adiantada este sábado pelo jornal brasileiro 'Lance', que dá conta do pedido feito pelo treinador Jorge Sampaoli à direção paulista para contratar o dianteiro do Benfica, de 34 anos, que no seu entender apresenta "um grande nível técnico" e "uma boa presença de área".Com contrato até 2020, Jonas tem vive uma temporada de altos e baixos no Benfica, especialmente devido aos problemas físicos que o têm afetado. Ainda assim, o brasileiro totaliza 11 golos marcados em 18 partidas pela equipa da Luz, números que atestam bem a sua eficácia ofensiva e que justificam também o regresso à carga do Santos. É que já no verão de 2018 havia existido uma abordagem santista, que na altura acabou por não ter sinal positivo.