São Paulo já autorizou Morato a viajar para Lisboa

O São Paulo autorizou Morato a viajar para Portugal já este sábado, de forma a que o defesa central cumpra as derradeiras formalidades antes se comprometer com o Benfica, segundo adianta a imprensa brasileira. De acordo com o Globoesporte, o defesa não foi convocado para o jogo deste sábado da equipa de Sub-20, diante do Botafogo, precisamente por causa da sua saída iminente, tendo até já se despedido dos seus colegas.





De resto, de notar que o jovem jogador, de 18 anos, já recebeu várias mensagens de despedida, como aquela que partilhou nas suas Histórias do Instagram (segunda foto acima), onde um dos seus colegas de equipa lhe deseja sorte na nova etapa em Portugal.