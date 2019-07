Saponjic oficializado no Atlético Madrid

O Atlético Madrid confirmou, esta quinta-feira,. Através de uma nota publicada nas redes sociais, o emblema espanhol informa que o avançado sérvio, de 21 anos, assinou um contrato válido para as próximas três temporadas."O avançado sérvio superou, com êxito, os testes médicos realizados na Clínica Universidade de Navarra no início desta semana e já marcou presença no treino, com permissão do clube português", escreveu o clube espanhol, na sua página oficial. De notar ainda que o Benfica publicou, também, no seu site uma pequena nota a informar que Saponjic muda-se "em definitivo" para os colchoneros.Saponjic junta-se, assim, à lista de reforços de Diego Simeone neste mercado de transferências, depois de Marcos Llorente, Héctor Herrera, Felipe, Lodi e João Félix.