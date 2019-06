Saponjic realça vontade de sair

Saponjic, avançado sérvio que jogou no Benfica B, quer deixar a Luz no mercado de verão. "Foi-me dito que talvez fosse integrado na pré-temporada, mas o meu desejo é sair", afirmou, ao jornal ‘Mozzartsport’, ciente de que terá de concorrer com Seferovic, João Félix e, possivelmente, Jonas, se o brasileiro continuar integrado no plantel.

O avançado, que chegou aos encarnados em 2015/16 juntamente com Luka Jovic, ainda procura o seu primeiro jogo na primeira equipa e a época passada esteve cedido ao Zulte Waregem, da liga belga. Esta temporada foi utilizado em 30 jogos no Benfica B e apontou seis golos.