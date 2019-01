Barcelona 'abre' portas à saída de Ferreyra

Facundo Ferreyra voltou a ficar de fora dos convocados do Benfica e a saída do clube pode acontecer nos próximos dias. Em Itália, o nome do avançado argentino voltou a ser noticiado, desta feita com ligação ao Sassuolo.

O site do conceituado jornalista Alfredo Pedulla avançou que o benfiquista é apontado como possível substituto de Kevin-Prince Boateng. O internacional ganês vai jogar meia temporada no Barcelona por empréstimo do 12º classificado do campeonato transalpino e abriu espaço no ataque, que poderá ser colmatado por um de três nomes – Ferreyra concorre com Gianluca Caprari (Sampdoria) e Tonny Sanabria (Betis) para ingressar no emblema de Emilia-Romagna na atual janela. O camisola 19 do Benfica, que conta apenas com um golo em oito presenças de águia ao peito, foi contratado a custo zero no último defeso após ter deixado o Shakhtar Donetsk.