A saída de Kevin-Prince Boateng para o Barcelona abriu um lugar na frente de ataque do Sassuolo, que procura um substituto. Um dos nomes que gerou interesse no seio do clube italiano foi precisamente Facundo Ferreyra, algo que é agora confirmado pelo próprio treinador."É verdade. Está entre os nomes que estamos a estudar e que encaixa bem aqui", reiterou Roberto De Zerbi. Ferreyra chegou a ser negociado com os franceses do Nice, mas o negócio não foi avante. Também em Itália, o Frosinone foi apontado como alternativa para o avançado argentino, ainda que o camisola 19 tenha declinado a possibilidade de rumar ao atual 19º da Série A. Com o mercado perto de encerrar, a continuidade na Luz vai ganhando mais força.