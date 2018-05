Continuar a ler

"Os adeptos querem mais na Champions. O Benfica está a lutar com os grandes do continente. É um clube muito grande, que comete lá no topo. Marcou-me. Há duas semanas estive no Estádio da Luz para uma homenagem e as pessoas trataram-me maravilhosamente. Renovaram com o treinador até 2020, um técnico que aposta no jogo ofensivo. Isso vai beneficiar o Castillo", declarou.



"O Benfica é a melhor equipa para o Castillo. Recebem os jovens jogadores da melhor forma. É perfeito para quem vem da América do Sul, ainda para mais para alguém que vem de uma experiência importante no México. Além disso, já teve na Europa. No Benfica o Castillo deve 'explodir'. Está num plantel forte, com referências como Luisão, Jonas e Raúl Jiménez", finalizou.



Recorde-se que Nico Castillo está a um passo de ser jogador do Benfica, faltando apenas acordo entre o chileno e o Pumas para a desvinculação

Antigo jogador do Benfica, Javier Saviola admite que Nico Castillo não poderia ter feito melhor escolha. Em declarações ao jornal chileno 'La Tercera', o argentino deixou elogios ao clube da Luz e referiu que o estilo de jogo das águias irá acabar por beneficiar o dianteiro chileno de 25 anos."O Benfica não é apenas um clube, é uma instituição enorme. Foi uma grande surpresa para mim encontrar-me no clube com mais sócios no Mundo. O Castillo vai ficar surpreendido quando for jogar fora, a distintas cidades, e ver tantos adeptos do Benfica. Desfrutei muito da minha passagem por lá. Creio que é a melhor equipa para a qual o Castillo poderia ir. Uma equipa grande, com jogo ofensivo, que está sempre a lutar pelo título, com clássicos bonitos com o Sporting e FC Porto e com nível de Champions", começou por dizer o argentino.

Autor: Fábio Lima