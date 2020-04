Saviola lembra passagem pelo Benfica: «Jesus montou uma equipaça»

Javier Saviola voltou esta quinta-feira a destacar o que aprendeu quando esteve às ordens de Jorge Jesus no Benfica, numa entrevista na qual aproveitou também para lembrar a boa relação que manteve desde muito cedo com Pablo Aimar, compatriota que também atuou na formação da Luz.





"É importante para o jogador contar com técnicos que desde cedo te mostrem como estar em campo. Tive dois mestres e educadores como o Gabriel Rodríguez e depois o José Pekerman, que várias vezes já disse que foi como um pai para mim. São os melhores com quem trabalhei. O Ramón Díaz foi o primeiro que me pôs a jogar no River. Admirei a sua valentia ao lançar na Primeira um miúdo de 16 anos num clube como o River. Depois tive o Bielsa, o Jorge Jesus, dois técnicos importantíssimos. O Jesus chegou a um clube como o Benfica e montou uma equipaça. Aprendi muito com ele, pela sua forma de ver o futebol e a paixão que transmitia. Foi um excelente técnico", assumiu o argentino, atual adjunto no Ordino, de Andorra, em declarações ao portal Goal.Javier Saviola, recorde-se, chegou às águias em 2009 proveniente do Real Madrid, ficando na Luz até 2012. Nesse período conquistou um título de campeão nacional e três Taças da Liga, todas com JJ ao leme.